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В России создают трудовой арбитраж

29 ноября 2011, 11:58
Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал поправки в Трудовой кодекс РФ.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал поправки в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие создание при российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений постоянно действующего трудового арбитража для разрешения коллективных трудовых споров.

Поправки в ТК меняют порядок и сроки рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, включая вопросы организации забастовок, уточняют порядок действия сторон такого спора на различных стадиях его рассмотрения, унифицируют требования к кворуму при проведении собраний в целях выдвижения соответствующих требований и организации забастовок.

#Новости#Кадровый вопрос#Дальний Восток#Общество
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