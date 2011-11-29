В России создают трудовой арбитраж

Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал поправки в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие создание при российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений постоянно действующего трудового арбитража для разрешения коллективных трудовых споров.
Поправки в ТК меняют порядок и сроки рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, включая вопросы организации забастовок, уточняют порядок действия сторон такого спора на различных стадиях его рассмотрения, унифицируют требования к кворуму при проведении собраний в целях выдвижения соответствующих требований и организации забастовок.