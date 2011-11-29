В Токио прошла туристическая биржа

Побывав с инспекцией, Егор БУРЛОВ, представитель компании Iris Tour (Хабаровск), считает, что отдых на Окинаве придется по вкусу семейным парам, молодоженам и семьям с детьми: «Жители Дальнего Востока уже подробно изучили курорты Таиланда и Малайзии, Хайнаня и Вьетнама. Можно сменить приоритеты, но при этом соединить в одном туре своеобразие японских мегаполисов и уникальность Окинавы. Этот архипелаг - родина каратэ, чем не повод для событийного туризма? А еще здесь неповторимая тропическая растительность и теплое море».