Ванинский морской торговый порт: конфликт интересов набирает обороты

«Результаты работы порта за 2010 год утверждены единогласно акционерами, тем самым дана объективная оценка работы общества за предыдущий год. Показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в текущем году значительно улучшены. Чистая прибыль за 9 месяцев 2011 года увеличена в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отсутствуют претензии и со стороны контролирующих органов: в обществе проведены две налоговых проверки в 2009 и в 2010 годах, по результатам которых не было установлено налоговых нарушений. Таким образом, попытки En+ дать негативную оценку работе порта безосновательны. Работники порта с большой тревогой отмечают нарастание недостоверной информации в отношении деятельности общества. В такой ситуации неуверенно чувствуют себя партнеры, с которыми у порта долгосрочные отношения и контракты», - говорится в сообщении пресс-службы.