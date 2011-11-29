Виктор Черепков пишет книгу о дедовщине в Госдуме

При ощущении, что Виктор Черепков застрял в своем прошлом, он все-таки меняется. «Черепков 1993 года и сейчас – это земля и небо, это два совершенно разных человека. Над многими вещами, которые раньше мне казались важными, я сегодня просто смеюсь», - говорит он о себе.