Виктор Черепков пишет книгу о дедовщине в Госдуме

Экс-мэр Владивостока и экс-депутат Госдумы приехал в Приморье поддержать на выборах региональное отделение партии «Справедливая Россия». Кроме того, что он пишет книгу «Дедовщина в Госдуме» о том, как, не будучи единороссом, в парламенте невозможно пролоббировать никакую инициативу, Виктор ЧЕРЕПКОВ сделал еще ряд громких заявлений.
Например, о том, что он вынужден («народ требует») выдвигать свою кандидатуру на должность Президента РФ, он сообщил на сутки раньше, чем партия власти выдвинула своего кандидата. «Но понятно, чем дело кончится. Меня в 35-й раз снимут с предвыборной гонки», - сказал он.
...О том, что собирается вернуться на должность мэра краевого центра, «когда мне будет 75». В 2012 году экс-мэру Владивостока исполнится 70.
...О том, что его партия «Свобода и народовластие» жива и крепнет: «Политической партии не обязательно быть зарегистрированной, она уже есть, как только состоялся первый съезд».
...О том, что так и умрет мэром Владивостока.
Именно такова его последняя запись в трудовой книжке.
...О том, что в день голосования, 4 декабря, возможно, будет во Владивостоке, чтобы контролировать процесс.
При ощущении, что Виктор Черепков застрял в своем прошлом, он все-таки меняется. «Черепков 1993 года и сейчас – это земля и небо, это два совершенно разных человека. Над многими вещами, которые раньше мне казались важными, я сегодня просто смеюсь», - говорит он о себе.
Так и мы сейчас тоже, Виктор Иванович, вспоминая 90-е, так смеемся…