Владивостокские раллисты едут в Малайзию

На этой неделе в Малайзию отправятся два владивостокских экипажа. Водители Валерий ЛЮБАРЕНКО и Андрей КУРДАКОВ, а также их штурманы Александр ЛЕОНОВ и Юрий ИГНАТЕНКО. Оба экипажа выступают на автомобилях собственной сборки, которые были заблаговременно отправлены в Малайзию на транспортом судне.