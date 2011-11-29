Владивостокцы встретятся на "Экошоу"

Вот уже шестой год во Владивостоке в рамках муниципальной целевой программы «Отходы» действует подпрограмма по экологическому просвещению и образованию населения. В этом году было зафиксировано рекордное количество участников – 5000 человек. В рамках подпрограммы осенью 2011 года при активном участии школьников и студентов прошли следующие мероприятия: акции по санитарной очистке территорий города от мусора (собранные отходы переданы для вторичной переработки профильным предприятиям); экологические уроки «Отходы - проблема общества!» в школах Владивостока; «Экологические игры–2011» (победителями стали команды из школ №64, № 40 и № 57); молодежная тематическая конференция «Проблема твердых бытовых отходов в городе Владивостоке: пути решения» (в конференции приняли участие более 200 студентов и старшеклассников); тематические экскурсии на экологические предприятия Владивостока (Центральные очистные сооружения, комплекс по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов ООО «Востокстройсервис», нефтемусоросборщик ТОФ); конкурсы творческих работ.