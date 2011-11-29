Во Владивостоке для строителей ДВФУ откроют два избирательных участка

На полуострове Саперный, где расположен кампус ДВФУ, будут открыты два избирательных участка. Один разместится в штабе строительства, другой – в средней школе № 5 поселка Аякс. Голосовать там смогут не только сотрудники компании «Крокус», но и рабочие, занятые на строительстве моста через пролив Босфор Восточный». Для местных жителей полуострова Саперный генеральный подрядчик строительства кампуса ДВФУ выделит специальный автобус, который будет подвозить людей к избирательным участкам, сообщает пресс-служба ДВ филиала ЗАО "Крокус".