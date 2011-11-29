zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке должны были прозвучать 80 сирен

29 ноября 2011, 17:07
Главное управление МЧС России по Приморскому краю провело техническую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. На нескольких объектах сирена не сработала.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю провело техническую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. На нескольких объектах сирена не сработала.

Сирену, установленную на кондитерской фабрике – а это центр Владивостока, слышно не было, она могла не сработать или имела слишком слабый сигнал. Сейчас специалисты выясняют, почему это произошло. Всего во Владивостоке должно было прозвучать 80 сирен. Часть сирен могла быть просто отключена от общей системы во время ремонта или реконструкции зданий.

#Новости#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56