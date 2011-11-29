Во Владивостоке должны были прозвучать 80 сирен

Сирену, установленную на кондитерской фабрике – а это центр Владивостока, слышно не было, она могла не сработать или имела слишком слабый сигнал. Сейчас специалисты выясняют, почему это произошло. Всего во Владивостоке должно было прозвучать 80 сирен. Часть сирен могла быть просто отключена от общей системы во время ремонта или реконструкции зданий.