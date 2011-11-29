Во Владивостоке открыт третий участок автомагистрали Седанка – Патрокл

Началось движение по части дороги от низководного моста через Амурский залив до бухты Патрокл. Проехать до пролива Босфор Восточный также можно, но еще пока по грунтовой дороге. До моста на Русский осталось 5 км.
Дорога, по сути, представляет собой дублирующий въезд/выезд из краевого центра. Теперь, чтобы добраться до Седанки, жителям бухты Тихой, например, не нужно проезжать по городским магистралям, стоит выехать на новую дорогу и доехать до ближайшего пригорода всего минут за 10-15.
Принимавшие участие в ее открытии первый заместитель председателя Правительства России Игорь ШУВАЛОВ, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ разорвали кусачками символическую цепь. Суть символизма будет понятна, если вспомнить слова губернатора о том, что новая дорога «разрубит цепь транспортных проблем Владивостока». Собственно автомобильная дорога «пос. Новый - п-ов Де-Фриз - ст. Седанка - б. Патрокл» включая низководный мост через Амурский залив – это четырехполосная скоростная магистраль общей протяженностью 42 километра. Считается, что при соответствующем уходе и содержании она не потребует капитального ремонта до 15 лет.
После окончания торжественной части губернатор Приморья, глава Владивостока и вице-премьер опробовали новую дорогу.
- К саммиту мы сдадим около 120 километров новых дорог. Это как раз первые «километры» саммита, - отметил губернатор.
Пока на пущенном в эксплуатацию участке нет съездов в сторону города, они сейчас прокладываются таким образом, что пользоваться трассой можно будет, пропадая на нее со стороны микрорайона Снеговая Падь, ул. Снеговая, 71-ого микрорайона. Пока на дороге нельзя остановиться, например, чтобы зайти в лес, по обеим ее сторонам установлены ограждения. Таковые разделяют и потоки движения.
В качестве нового дорожного полотна смогут убедиться и рядовые автомобилисты, проехав по трассе Седанка – Патрокл. Свои замечания и пожелания они могут высказать по электронному адресу: www.erpk.ru/actual/narodnyi_kontrol/ или по телефону Общественной приемной Владимира ПУТИНА - 222-05-01.