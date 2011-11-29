Во Владивостоке открыт третий участок автомагистрали Седанка – Патрокл

Пока на пущенном в эксплуатацию участке нет съездов в сторону города, они сейчас прокладываются таким образом, что пользоваться трассой можно будет, пропадая на нее со стороны микрорайона Снеговая Падь, ул. Снеговая, 71-ого микрорайона. Пока на дороге нельзя остановиться, например, чтобы зайти в лес, по обеим ее сторонам установлены ограждения. Таковые разделяют и потоки движения.