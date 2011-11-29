Во Владивостоке сдали новый современный стадион

- Построить современный стадион или площадку возле каждой школы - вот наша цель, чтобы у детей была возможность в шаговой доступности заниматься спортом,- подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - Теперь для детей микрорайонов Чуркина это место станет «территорией здоровья», в школе откроется больше спортивных секций. Уже в следующем году мы планируем построить 8 современных пришкольных стадионов. Безопасных, комфортных, доступных для детей и взрослых.