Во Владивостоке в районе "Снеговая Падь" открыта детская поликлиника

Поликлиника – комплекс из двух многоэтажных корпусов, соединённых тёплым переходом – рассчитана на 400 посещений в сутки, за ней будут закреплены почти 20 тысяч детей. Лечебное учреждение было построено ФГУП «Дальспецсстрой России» в рекордно короткие сроки – за 10 месяцев. Более 300 млн рублей на строительство было выделено из федерального бюджета.
Здесь есть стоматологическое, рентгенологическое, физиологическое отделения, дневной стационар, отделение восстановительной медицины, хирургическое, урологическое, диагностическое отделения, современная лаборатория и многое другое. Стоимость уже установленного медицинского оборудования оценивается в 60 млн рублей.
Также в поликлинике предусмотрен дневной стационар на 12 коек с кабинетом эндоскопических методов обследования. В новом детском учреждении будет размещен городской центр охраны зрения, для которого предусмотрены площади и специальное оборудование для лечения.
- Это даже не поликлиника, это современный центр здоровья, аналоги которому даже в Москве надо поискать, – сказал первый зампред Правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ. – Когда мы разрабатывали проектную документацию по жилому микрорайону Снеговая Падь, Владимир ПУТИН распорядился о выделении средств на социальные объекты – поликлинику, школу и детские сады, спортивный дворец. Словом, всё то, что создавало бы для людей, живущих здесь, комфортные условия.
- Еще три года назад здесь была пустынная окраина города. Сегодня здесь вырос целый микрорайон, новоселами в котором становятся, в первую очередь, военнослужащие. Одновременно с вводом жилья мы стали решать инфраструктурные вопросы. Пока здесь нет торговых центров, некоторых других важных объектов. Но начали мы – я хочу это особо подчеркнуть - с детей, - сказал губернатор края Сергей ДАРЬКИН.
Игорь Шувалов дал поручение обязательно наладить связь между детской поликлиникой и кафедрой педиатрии Владивостокского медуниверситета, а также будущим медицинским центром Дальневосточного федерального университета. В день открытия медикам был передан внедорожник от компании «Соллерс». Это позволит врачам новой поликлиники во время приходить на помощь маленьким пациентам.
Микрорайон Снеговая Падь построен для военнослужащих, в том числе служивших в других краях и областях Дальнего Востока и ушедших в отставку. В районе уже действует детский сад, теперь есть поликлиника. Скоро будут сданы в эксплуатацию две школы, спорткомплекс с искусственным ледовым покрытием. Первый вице-премьер отметил, что страна в долгу перед военными, служащими на Дальнем Востоке, и теперь правительство создает для них новую инфраструктуру – современные дома, дороги, социальные учреждения.
- Надеюсь, что это будет оценено людьми по достоинству, - выразил надежду первый вице-премьер Правительства РФ.