Во Владивостоке в районе "Снеговая Падь" открыта детская поликлиника

Микрорайон Снеговая Падь построен для военнослужащих, в том числе служивших в других краях и областях Дальнего Востока и ушедших в отставку. В районе уже действует детский сад, теперь есть поликлиника. Скоро будут сданы в эксплуатацию две школы, спорткомплекс с искусственным ледовым покрытием. Первый вице-премьер отметил, что страна в долгу перед военными, служащими на Дальнем Востоке, и теперь правительство создает для них новую инфраструктуру – современные дома, дороги, социальные учреждения.