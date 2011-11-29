zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке закончились споры о том, где ставить стелу «Город воинской славы»

29 ноября 2011, 17:12
Администрация Владивостока уверяет, что новая городская достопримечательность уже к маю 2012 года появится на центральной площади города

Администрация Владивостока уверяет, что новая городская достопримечательность уже к маю 2012 года появится на центральной площади города и дополнит архитектурный комплекс из памятника «Борцам за власть Советов»... и строящегося храма.

Другие варианты о месторасположении стелы оказались неприемлемы – площадка на мысе Назимова до сих пор находится в собственности Министерства обороны РФ, а на Корабельной набережной просто нет места, чтобы вписать стелу, не ущемив «права» других памятников мемориального комплекса.

#Новости#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56