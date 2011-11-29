Во Владивостоке закончились споры о том, где ставить стелу «Город воинской славы»

Другие варианты о месторасположении стелы оказались неприемлемы – площадка на мысе Назимова до сих пор находится в собственности Министерства обороны РФ, а на Корабельной набережной просто нет места, чтобы вписать стелу, не ущемив «права» других памятников мемориального комплекса.