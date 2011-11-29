Во Владивостоке закончились споры о том, где ставить стелу «Город воинской славы»

Администрация Владивостока уверяет, что новая городская достопримечательность уже к маю 2012 года появится на центральной площади города и дополнит архитектурный комплекс из памятника «Борцам за власть Советов»... и строящегося храма.
Другие варианты о месторасположении стелы оказались неприемлемы – площадка на мысе Назимова до сих пор находится в собственности Министерства обороны РФ, а на Корабельной набережной просто нет места, чтобы вписать стелу, не ущемив «права» других памятников мемориального комплекса.