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Во Владивостоке жители микрорайона "Снеговая падь" все услуги связи будут получать "из одной розетки"

29 ноября 2011, 21:30
Во Владивостоке Приморский филиал ОАО "Ростелеком" заключил более 800 договоров с жителями нового микрорайона "Снеговая падь" на подключение своих услуг.
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Связь

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке Приморский филиал ОАО "Ростелеком" заключил более 800 договоров с жителями нового микрорайона "Снеговая падь" на подключение своих услуг.

Компания пришла в эти новостройки с одной из самых современных технологий связи GPON, проложив в дома еще на этапе строительства высокоскоростную оптическую линию связи по принципу "оптика в каждую квартиру". Благодаря этому жители микрорайона могут получать все услуги "из одной розетки" - высокоскоростной Интернет, интерактивное "Домашнее телевидение" и телефонию по оптимальной стоимости.

Широкий канал связи обеспечивает высокоскоростное соединение - до 100 Мбит в секунду, что позволяет просматривать качественное видео (более 100 каналов "Домашнего ТВ", в том числе и дополнительный пакет каналов высокой четкости HD), сообщает пресс-служба Приморского филиала ОАО «Ростелеком».

Досье: Приморский филиал ОАО "Ростелеком" - структурное подразделение ОАО "Ростелеком", которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала "Ростелеком - Дальний Восток", созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Дальсвязь" после присоединения этой компании к ОАО "Ростелеком". ОАО "Ростелеком" - национальная телекоммуникационная компания России - является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией. Основным акционером ОАО "Ростелеком" является государство, которое через ОАО "Связьинвест", Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,4% обыкновенных акций компании.

#Новости#Связь#Владивосток#Рынки
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