Во Владивостоке жители микрорайона "Снеговая падь" все услуги связи будут получать "из одной розетки"

Компания пришла в эти новостройки с одной из самых современных технологий связи GPON, проложив в дома еще на этапе строительства высокоскоростную оптическую линию связи по принципу "оптика в каждую квартиру". Благодаря этому жители микрорайона могут получать все услуги "из одной розетки" - высокоскоростной Интернет, интерактивное "Домашнее телевидение" и телефонию по оптимальной стоимости.