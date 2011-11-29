Война с парковочным беспределом во Владивостоке натыкается на противодействие самих же автомобилистов

Неподалеку, кстати, находится и печально знаменитая «поляна» возле здания ПримстройНИИпроект. Забитая припаркованными автомобилями площадка в 2006 году, помнится, стала значительной помехой на пути машин МЧС, прибывших на тушение пожара в офисах Сбербанка. Тогда было много разговоров на эту тему, и владельцев здания, вроде бы даже обязывали сделать выводы. Сегодня там ровно та же картина, что и пять лет назад, и даже грянувший гром не заставил никого перекреститься.