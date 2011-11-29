Время на работу регламентировано в большинстве дальневосточных компаний

Интересно, что сами сотрудники, у кого регламентировано время начала рабочего дня, в большинстве своем (52%) считают, что это оправданно. В то же время 27% дальневосточников с радостью отказались бы от подобной практики. По их словам, если бы руководство перешло на плавающий график, их производительность труда увеличилась бы.