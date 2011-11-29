Вышел фильм о Ходорковском

Автор документальной картины о заключенном олигархе Кирилл Туши рассказал Русской службе Би-би-си, что отказ кинотеатров взять в прокат фильм, успешно показанный на Берлинском кинофестивале и прошедший по экранам Европы, не стал для него сюрпризом, но вызвал большую грусть. Режиссер признался, что изначальный план был не очень реалистичный: арендовать поезд и поехать от Читы по Транссибирской магистрали до Карелии, останавливаться в каждом городе и показывать фильм. На обвинения критиков, что фильм односторонне, что разговаривал больше с сторонниками Ходорковского, нежели противниками, режиссер ответил, что на все просьбы об интервью он получил… молчание.