Японский автоконцерн Mazda въедет в Россию через Владивосток

По оценкам экспертов сборка в России позволит Mazda снизить цены и сократить сроки поставки автомобилей российским клиентам. В то же время на Дальнем Востоке, традиционно предпочитающем Toyota, продукция автоконцерна вряд ли будет популярной. "Рынок подержанных автомобилей из Японии сформировал в регионе устойчивое мнение, что Mazda уступает Toyota и Nissan по техническим характеристикам и дорога в эксплуатации. Предложить значительную скидку на автомобили для приморцев, производитель не сможет (Sollers сегодня предоставляет "дальневосточную скидку" на внедорожники SsangYong за счет экономии расходов на доставку автомобилей по железной дороге. - "ЗР"). Поэтому говорить о том, что приморцев посадят на Mazda, не стоит", - говорит один из автодилеров Владивостока.