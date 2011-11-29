За год после присвоения Владивостоку звания города воинской славы ничего не изменилось

А что должно было измениться? Как минимум, появится некое обозначение полученного статуса. Депутаты Думы и ветераны с одной стороны и мэрия - с другой за этот год только перепирались на тему, где ставить памятный знак «Город воинской славы». Год - не тот срок, чтобы стелу поставить? А через сколько лет будет в самый раз? Два, пять, десять лет… После саммита, после строительства мостов, после решения проблемы дефицита мест в детских садах, после чего?
Звание «Город воинской славы» было присвоено Владивостоку 4 ноября 2010 года. Положение о почетном звании предусматривает установку стелы и проведение публичных мероприятий и праздничных салютов 23 февраля, 9 мая и в день города. У нас все в порядке только с салютами.
Есть клуб «Город воинской славы», существующий при музее «Владивостокская крепость», опекаемый создателем музея Натальей ПОЛОЗОВОЙ. Ветераны войны, музейные работники, экскурсоводы, просто заинтересованные горожане за этот год создали реестр объектов Владивостока - города воинской славы. Он содержит 70 названий музеев, мемориалов, памятников, захоронений как на материковой части Владивостока, так и на острове Русский, а также названия улиц в честь Героев Советского Союза и в честь воинских событий, плюс восемь музеев боевой славы, созданных в средних школах.
Зачем нужен реестр? А куда повести гостя города, чтобы показать, что Владивосток есть город воинской славы? Фантазии хватает только на Корабельную набережную, мемориальный участок Морского кладбища и музей «Владивостокская крепость». А кто знает, где стоит церковь скорбящей Богоматери в память о воинах, погибших в 1904-1905 годах? Или памятник экипажу подводной лодки Л-19, и чем ее экипаж отличился? Наконец, в честь какого события улица названа Рюриковской, и за что получил звание Героя Советского Союза моряк Иван Шепетков?
- Горько, что в связи с подготовкой города к саммиту АТЭС рушатся достопримечательности. Например, сиротливым остался памятник, существовавший ранее на территории завода «Металлист», памятник невернувшимся с боев, расположенный на территории Владивостокского судоремонтного завода, вообще едва ли не обнесен колючей проволокой, - показывает фотографии руководитель клуба Анатолий РЫБАЧЕНКО. – Одинокими и бесхозными остаются памятники на острове Русский.
Кстати, по словам председателя Совета ветеранов ДВМП Владимира ЛЕГЕЦКОГО, даже на перенесенном чуть левее от строящегося моста памятнике морякам торгового флота, погибшим в годы войны, плиты с названиями погибших судов уложены не в хронологическом порядке, как было ранее. К счастью, про отсутствие у этого памятника Вечного огня не знает президент РФ, назвавший аморальным отсутствие оного у мемориала «Боевая слава ТОФ», а то ОАО «Приморский газ» совсем бы осталось без работников.
Мемориал «Боевая слава ТОФ» тоже не без «греха». В нем заложены капсулы с землей городов-героев, но табличек об этом нет.
Нет в городе карт для туристов в принципе, а о картах с указанием мест, связанных с присвоением Владивостоку звания «Город воинской славы», и говорить как-то неудобно. Хотя созданный недавно информационно-туристический центр уже осознал необходимость издания подобных карт. С благодарностью стоит воспринять инициативу компании «Корпус», пожелавшей издать 24-страничный календарь на 2012-2013 годы с фотографиями и описанием значимых для славного звания Владивостока воинских событий. Обе частные структуры уже обратились в клуб «Город воинской славы» с просьбой о консультационной помощи в организации работы.