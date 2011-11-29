За год после присвоения Владивостоку звания города воинской славы ничего не изменилось

А что должно было измениться? Как минимум, появится некое обозначение полученного статуса. Депутаты Думы и ветераны с одной стороны и мэрия - с другой за этот год только перепирались на тему, где ставить памятный знак «Город воинской славы». Год - не тот срок, чтобы стелу поставить? А через сколько лет будет в самый раз? Два, пять, десять лет… После саммита, после строительства мостов, после решения проблемы дефицита мест в детских садах, после чего?