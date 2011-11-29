Зимний час уперся в приморский электрощит

Перепрограммирование счетчика – операция достаточно простая, но, чтобы «снять флажок», счетчик нужно демонтировать, отвезти туда, где его перепрограммируют, и снова поставить на место. Во время установки счетчика обязательно присутствие представителя Дальэнергосбыта, который опломбирует прибор учета и зафиксирует его начальные показания. Таким образом, к данной операции придется привлечь, как минимум, трех специалистов. И с каждым созвониться, договориться, так как их, специалистов – мало, а нас, владельцев двухтарифных счетчиков, - 30,5 тысяч. … Ну и, конечно, придется отпроситься с работы, так как все эти специалисты по выходным отдыхают.