Зимний час уперся в приморский электрощит

Для 30,5 тысячи приморских семей президентская инициатива по отмене перехода на «зимнее время» грозит обернуться дополнительными финансовыми расходами и тратой времени.
Расчетно-контрольный центр Дальневосточной энергетической компании уведомил владельцев двухтарифных электросчетчиков о необходимости перепрограммировать их до конца октября. В противном случае с 1 ноября расчет начислений за потребленную электроэнергию будет осуществляться с применением одноставочного тарифа, то есть без деления на «дневной» и «ночной».
Перепрограммирование счетчика – операция достаточно простая, но, чтобы «снять флажок», счетчик нужно демонтировать, отвезти туда, где его перепрограммируют, и снова поставить на место. Во время установки счетчика обязательно присутствие представителя Дальэнергосбыта, который опломбирует прибор учета и зафиксирует его начальные показания. Таким образом, к данной операции придется привлечь, как минимум, трех специалистов. И с каждым созвониться, договориться, так как их, специалистов – мало, а нас, владельцев двухтарифных счетчиков, - 30,5 тысяч. … Ну и, конечно, придется отпроситься с работы, так как все эти специалисты по выходным отдыхают.
А теперь о цене вопроса. Вызов электрика для демонтажа электросчетчика – около 100 рублей (здесь, правда, можно сэкономить, демонтировав счетчик самому, что не возбраняется), перепрограммирование обойдется порядка 500 рублей, но обидно вторично отдавать эти деньги: ведь потребители уже заплатили по 500 рублей за перепрограммирование счетчика с московского времени на местное. Второй визит электрика для установки прибора – еще 100 рублей. Поставить пломбу и зафиксировать показания в акте - бесплатно. Итого выходит около 700 рублей. Правда, на рынке показания услуги зашкаливают и за 2000 рублей.
Отдавать их, понятно, жалко: счетчик и без того недешевый. Но, главное, по какому праву энергетики заставляют людей раскошелиться?
Никаких федеральных нормативных документов, в которых был бы прописан порядок и обоснованность этой процедуры, нет.
Но энергетиков можно понять: затраты на перепрограммирование в их бюджеты не были заложены.
«Пока поставщики не предъявят юридически значимых документов с доказательствами правомерности платы за перепрограммирование счетчика, это требование незаконно, и его можно опротестовать в суде. По сути, под благовидным предлогом у жильцов вымогают деньги», - считает юрист Владимир КОНОНЕНКО.
Кстати, в Татарстане операции со счетчиками после жалоб потребителей в прокуратуру отложили на следующий год. В Санкт-Петербурге объявлено, что ночной тариф просто смещается на час вперед, то есть на зимнее время владельцы приборов все-таки перейдут, пусть и условно. «Мосэнергосбыт» перепрограммирует многотарифные счетчики в столице бесплатно.
И, заметим, что именно энергетики были инициаторами установки двухтарифных приборов учета.
Двухтарифный электросчетчик желателен к применению не только потому что позволяет каждому конкретному человеку меньше платить за электричество, но еще и потому, что его использование позволяет оптимизировать работу электростанций.
Известно, что в течение суток нагрузка на электростанции неравномерна — по утрам и вечерам отмечается пик энергопотребления, а ночью энергетикам приходится резко сокращать выработку электричества. Такие «скачки» плохо сказываются на техническом состоянии оборудования. При этом в периоды максимумов компания вынуждена задействовать все свои мощности, в том числе и с высокой себестоимостью производства энергии.