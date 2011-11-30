Дальневосточное пароходство до сих пор не получило компенсацию за спасение судов

Правительство, по закону, не может тратить бюджетные средства на спасение имущества частной компании. Для этого должен быть объявлен режим ЧС. В нашем случае такого не произошло. Правда, письменно мы до сих пор не получили ни одного ответа, все в устной форме. Платить, по версии государства, должны рыбаки. Тех тоже можно понять - платежи для них очень большие. Они отчаянно защищаются в судах, пытаясь доказать, что это были ненужные расходы и они не просили на них идти. Арбитражным судом Приморского края дано предписание наложить арест на плавбазу «Содружество», однако плавбаза с прошлого года не заходила ни в один российский порт, чтобы мы могли реализовать данное предписание. На рефрижератор «Берег Надежды» в качестве обеспечительной меры был наложен арест, однако в ходе судебных разбирательств обеспечение было заменено на недвижимое имущество ЗАО «Римско», на что мы безоговорочно согласились, понимая, что судно должно работать. Но в вопросе возмещения понесенных расходов мы будем идти до конца», - уверяет Владимир Корчанов.