Компания «Ургалуголь» вдвое увеличила производительность добычи на Ургальском месторождении

Правда качество местного топлива страдает из-за высокой зольности - до 35%. Хотя его калорийность также высока – она составляет в среднем 4300 ккал/кг. Для повышения качественных показателей на Ургале начато строительство обогатительной фабрики мощностью 5 млн тонн в год. К середине лета 2013 года она будет введена в эксплуатацию и на ней начнется переработка сырья, которая позволит снизить зольность до 20% и ниже. А уже к концу 2013 года ожидается ввод в эксплуатацию Совгаванской ТЭЦ, основным топливом которой станет уголь Ургальского месторождения.