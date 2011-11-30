Медицина в Пусане: рецепты без чудес

Ни в коем мере не хотелось бы умалять заслуги отечественной медицины. Многим врачам я бы при жизни поставила памятник. Могу преклонить колени уж за то, что сегодня они вытаскивают с того света тысячи людей за мизерную зарплату, руководствуясь только чувством долга. Дарят жизни многим отчаявшимся. И если разводят руками, то от того, что нашей медицине государство не оказывает того внимания, как их коллегам в Корее. Печально, но факт, что средства, затраченные на перелет в Москву, проживание и лечение там, иногда без гарантии результата, практически эквиваленты стоимости медицинского лечения в Пусане.