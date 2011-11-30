МТС потратит на подготовку сети связи к саммиту АТЭС более 2 млрд рублей

«В 2010 году нами было принято решение о полном переходе на оборудование другого поставщика. Решение принималось исходя из возможности Huawei обеспечивать самый лучший сервис по всем направлениям в настоящее время и возможностей поддержки самых передовых технологий в отрасли связи в будущем. Вместе с новыми объектами - гринфилдами - в Приморье появилось свыше 1 тыс. новейших базовых станций. Это оборудование мирового уровня, аналогичные базовые станции сейчас активно устанавливают в Европе, США, Китае. В итоге за этот год покрытие сети МТС в 2G было увеличено на 10%, покрытие сети 3G - на 30%», - говорит Евгений Новоселов.