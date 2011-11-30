Пилоны моста через Золотой Рог во Владивостоке расцветили сомнительной иллюминацией

Владивосток в АТР намерен позиционировать себя как европейский город. Только игры с цветом фасадов, с рисунками и прочими украшательствами все более отдают азиатчиной, в худшем смысле этого слова. Даже первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА это покоробило, хотя в какой еще цвет, кроме охры, можно было выкрасить дома проспекта 100 лет Владивостоку, если старые кирпичи крошатся от времени?! А вот дома-кубики с разноцветными фасадами, что в Снеговой пади сдают, даже в Суньке не встретишь. Так и хочется спросить архитектора города – а диплом у него европейский?