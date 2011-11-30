Пилоны моста через Золотой Рог во Владивостоке расцветили сомнительной иллюминацией

Пилоны моста через бухту Золотой Рог с северного берега выросли до проектного уровня – 226 метров. По этому поводу мостостроители «Тихоокеанской мостостроительной компании» устроили фейерверк и расцветили иллюминацией пилоны. Заслуженно, признаем, праздновали первый успех глобальной стройки, известив тем самым жителей Владивостока о близком ее завершении.
Вот только праздник случился накануне выборов 4 декабря, и на пилонах, переливающихся разноцветными огнями, засверкали лозунги партии «Единой России»: «Снизить тарифы» и «Построим дороги». Но даже не это смутило избирателей – пусть и не на партийные деньги строят мост, но партия власти, однако. Да и лозунги актуальны. Смутила горожан сама расцветка.
У всех в памяти паблисити по поводу названия этого моста и его цвета. Вроде бы спрашивали мнение горожан. Потом обещали, что мост будет серебристого цвета. А тут прямо пара «елок» с разноцветными огнями, готова конкурировать с новогодней, что в воскресенье начали собирать на центральной площади! Будем надеяться, что пилоны расцветили временно – в субботу и воскресенье огни убрали. Но заявка откровенно насторожила. Так, эксперимент с цветовой гаммой владивостокской телевышки затянулся на неопределенный срок.
Владивосток в АТР намерен позиционировать себя как европейский город. Только игры с цветом фасадов, с рисунками и прочими украшательствами все более отдают азиатчиной, в худшем смысле этого слова. Даже первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА это покоробило, хотя в какой еще цвет, кроме охры, можно было выкрасить дома проспекта 100 лет Владивостоку, если старые кирпичи крошатся от времени?! А вот дома-кубики с разноцветными фасадами, что в Снеговой пади сдают, даже в Суньке не встретишь. Так и хочется спросить архитектора города – а диплом у него европейский?