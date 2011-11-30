Пошлины на автомобили понизят, но на цене это не отразится

С момента присоединения к ВТО пошлины на автомобили понизятся с 30% до 25%, затем они будут неизменными в течение трех лет и постепенно снизятся до 15% через семь лет после присоединения, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава российской делегации на переговорах по присоединению к ВТО Максим МЕДВЕДКОВ.
«На новые легковые автомобили мы с даты присоединения сразу снижаем антикризисную пошлину с 30% до 25%, затем - в течение трех лет пошлина сохраняется неизменной, а потом ежегодно в течение четырех лет снижается примерно по 2,5% до уровня 15% через семь лет после присоединения», - сказал он.
На подержанные автомобили от 3 до 5 дет и от 5 до 7 лет также с момента присоединения устанавливается пошлина на уровне 25% с разными специфическими ставками, в течение 5 лет она остается неизменной, а затем за 2 года понижается до 20% с пропорциональным снижением специфической составляющей. Как пояснил Медведков, специфическая ставка снизится с 1,2-2,8 евро за 1 куб. см до примерно 0,7-1,6 евро. «Это уже не грозит повышенным импортом подержанных иномарок в страну, поскольку их рынок у нас настолько развит, что делает нецелесообразным ввоз, за исключением разных раритетных авто», - считает Максим Медведков.
При этом на автомобили старше 7 лет, по его словам, запретительные специфические пошлины остаются неизменными. Сейчас для них действуют запретительные ставки: от 2,5 до 5,8 евро за 1 куб. см.
В цене автомобиля в салоне отчисления в бюджет и таможенные сборы составляют примерно половину, около 5% приходится на маржу дилера, еще 10% - дистрибьютора, а на отпускную цену - лишь около 35%, объяснил «Ведомостям» руководитель ресурса auto-dealer.ru Олег ДАЦКИВ. По его мнению, летом ждать снижения цен на иномарки не стоит: против этого сыграют инфляция, рост маржи дилеров и дефицит наиболее популярных моделей. Поскольку снижение пошлин будет очень медленным и займет семь лет, радикального изменения в объемах импорта или стоимости автомобилей в следующем году и в краткосрочном плане не произойдет, согласен партнер PwC Стенли РУТ. Никто из производителей не заинтересован в снижении цен, поэтому их уровень после снижения пошлин будет зависеть от спроса, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей УДАЛОВ: если он останется высоким, то и цены не уменьшатся.
Вопросы ценовой политики - полностью в ведении импортеров автомобилей, утверждает президент ассоциации «Российские автодилеры» Андрей ПЕТРЕНКО. Производители отказываются прогнозировать изменение цен. Представитель Ford-Sollers отказался от комментариев, его коллеги из General Motors и Toyota лишь заметили, что пошлина - не единственное звено ценообразования.