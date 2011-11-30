Пошлины на автомобили понизят, но на цене это не отразится

В цене автомобиля в салоне отчисления в бюджет и таможенные сборы составляют примерно половину, около 5% приходится на маржу дилера, еще 10% - дистрибьютора, а на отпускную цену - лишь около 35%, объяснил «Ведомостям» руководитель ресурса auto-dealer.ru Олег ДАЦКИВ. По его мнению, летом ждать снижения цен на иномарки не стоит: против этого сыграют инфляция, рост маржи дилеров и дефицит наиболее популярных моделей. Поскольку снижение пошлин будет очень медленным и займет семь лет, радикального изменения в объемах импорта или стоимости автомобилей в следующем году и в краткосрочном плане не произойдет, согласен партнер PwC Стенли РУТ. Никто из производителей не заинтересован в снижении цен, поэтому их уровень после снижения пошлин будет зависеть от спроса, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей УДАЛОВ: если он останется высоким, то и цены не уменьшатся.