Предложение новостроя во Владивостоке становится интересным

Незаметное для большинства горожан строительство жилья в районе б. Патрокл, которое ведет дальневосточный строительный монстр из Хабаровска ФГУП «Дальспецстрой», может выйти на продажу уже в самое ближайшее время. Достаточно сказать, что уже сразу после нового года здесь предполагается сдать в эксплуатацию 23 малоэтажных дома общей площадью около 50 тыс. кв. метров. Притом что ранее говорилось, что сдачи ранее лета 2012 года здесь не намечалось. Однако степень готовности этих объектов первой очереди застройки района б. Патрокл, о которой можно судить по видеокамерам через Интернет, говорит о том, что в эти дома действительно уже совсем скоро можно будет переезжать и жить.