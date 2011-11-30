Приморская Бизнес-Палата проводит для предпринимателей Владивостока цикл бесплатных семинаров

- Когда Приморская Бизнес Палата пригласила нас провести семинар, мы даже не сомневались в том, что это надо сделать, - говорит ведущая семинара Ольга ИВАНОВА, исполнительный директор ООО «АудЭкс Групп», главный редактор журнала «Система пожарной безопасности». – Дело в том, что в этом году произошло очень много различных изменений, внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях в сфере пожарной безопасности. Но на практике мы сталкиваемся с тем, что поправки действуют уже полгода, а предприниматели не знают о них и тех последствиях, которые эти нарушения влекут. Между тем штрафные санкции за нарушения предусмотрены весьма солидные – 200-400 тыс. рублей. Для малого и среднего бизнеса – это довольно большие деньги.