Россия слишком долго впрягалась в ВТО

«Летом 2012 года Россия наконец официально присоединится к ВТО. Хотя это и долгожданное событие, экономический эффект для страны от него будет минимальным. Причина прежде всего в том, что снижение тарифов в рамках ВТО будет умеренным, а во многих отраслях попросту сохраняется статус-кво. Кроме того, за 18 лет, в течение которых тянулись переговоры, Россия растеряла все конкурентные преимущества (такие, как дешевые энергетические и трудовые ресурсы), которыми она обладала в 1990-х годах. Как следствие, присоединение к ВТО не сможет придать импульс экономическому росту РФ», - говорится в обзоре инвесткомпании.