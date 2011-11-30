Россия слишком долго впрягалась в ВТО

Долгожданное вступление России в ВТО теперь уже не сможет придать импульс экономическому росту РФ, считают аналитики компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей ДЕВЯТОВ и Ольга СТЕРИНА.
«Летом 2012 года Россия наконец официально присоединится к ВТО. Хотя это и долгожданное событие, экономический эффект для страны от него будет минимальным. Причина прежде всего в том, что снижение тарифов в рамках ВТО будет умеренным, а во многих отраслях попросту сохраняется статус-кво. Кроме того, за 18 лет, в течение которых тянулись переговоры, Россия растеряла все конкурентные преимущества (такие, как дешевые энергетические и трудовые ресурсы), которыми она обладала в 1990-х годах. Как следствие, присоединение к ВТО не сможет придать импульс экономическому росту РФ», - говорится в обзоре инвесткомпании.
Кроме того, в нем сообщается, что аналитики «Уралсиба Кэпитал» понизили прогноз роста ВВП РФ в 2012 году с 4% до 2,8%, оставив прогноз роста российской экономики в текущем году без изменения - 4,3%.
«Темпы экономического роста в будущем году - уравнение с двумя переменными: европейские проблемы будут сказываться на российской экономике отрицательно, а перемены во внутренней политике - положительно. Однако с учетом совокупности факторов мы понижаем прогноз роста ВВП РФ в 2012 году, поскольку ожидаем замедления роста экономики, промышленного производства и инвестиций в основной капитал, а также ослабления рубля и увеличения бюджетного дефицита по сравнению с нашей предыдущей оценкой», - говорится в обзоре.
Как полагают аналитики, хотя угроза того, что ситуация в Европе выйдет из-под контроля, вполне реальна, все же европейские страны найдут пути выхода из кризиса. Тем не менее торможение роста мировой экономики затронет Россию, так как повлечет за собой сокращение экспорта и замедление роста кредитования.
Положительно на российскую экономику повлияют понижение ставок страховых платежей и замедление роста регулируемых тарифов, что будет способствовать повышению реальных доходов населения и инвестиций в основной капитал, а также замедлению инфляции, отмечают эксперты.
Согласно новым оценкам аналитиков «Уралсиба Кэпитал», в 2012 году средневзвешенная цена нефти марки Urals составит $98,5 за баррель (прежний прогноз - $108,5).
«Мы ожидаем, что по итогам первого полугодия 2012 года средняя за период цена нефти марки Urals упадет до $96 за баррель с текущего уровня в $110, а во втором полугодии она несколько вырастет - до $101. Предполагаемое падение стоимости нефти в первом полугодии будет вызвано замедлением роста мировой экономики: мы думаем, что оно будет наиболее ярко выраженным в четвертом квартале 2011 года и в первом квартале 2012 года», - говорится в обзоре.