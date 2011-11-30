Рынок аренды жилья во Владивостоке хаотичен и непредсказуем

То есть, если арендовать жилье будет одинокий житель Владивостока трудоспособного возраста, то его заработной платы вполне хватит на аренду однушки или гостинки в любом районе города. Но только тогда жить ему придется в рамках прожиточного минимума. В то время как фактические ежемесячные расходы среднестатистического жителя края, не обремененного семьей, составляют не менее 13 тысяч рублей. И в итоге от средней зарплаты остается «хвост» в 14,6 тысяч рублей, которого хватит разве что на аренду гостинки. Не зря они пользуются сегодня такой популярностью у населения, не имеющего собственного жилья.