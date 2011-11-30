Рынок аренды жилья во Владивостоке хаотичен и непредсказуем

Рынок аренды жилой недвижимости всегда был самым хаотичным и непредсказуемым в плане стоимости. Только во Владивостоке в текущем месяце в аренду предлагались порядка 1,5 тысяч жилых объектов против примерно 3 тысяч объектов, выставленных на продажу.
При этом следует отметить, что на сегодня самым популярным арендным районом Владивостока можно назвать Вторую Речку, где выставлено для сдачи в аренду порядка 200 вариантов жилья. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в этом районе варьируется в пределах 15-30 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатная обойдется в пределах 18-50 тыс. рублей в месяц. И, наконец, гостинки, коих в этом районе предлагается порядка 15 штук, обойдутся арендатору от 15 до 20 тыс. рублей.
Больше всего на Второй Речке предлагается в аренду двухкомнатных квартир, число которых в два раза больше, чем однушек.
При этом популярен этот район и у продавцов жилой недвижимости - на середину ноябре здесь реализуется порядка 400 различных квартир.
На втором месте по объему предлагаемых квартир в аренду стоит район Чуркина, где на сегодня сдается наибольшее число гостинок, которые опережают предложения однокомнатных и двухкомнатных квартир. Стоимость аренды гостинок здесь варьируется от 10 до 16 тыс. рублей в месяц.
Самым дорогим районом Владивостока в плане аренды остается центр и околоцентральные районы, в частности, Первая Речка. В центральной части города стоимость аренды двухкомнатной квартиры, которые составляют около 40% всех сдаваемых жилых помещений, может доходить до 70 тыс. рублей в месяц. А аренда однокомнатной квартиры варьируется от 16 до 40 тыс. рублей.
На Первой Речке аренда двухкомнатной квартиры составит в этом месяце от 20 до 65 тыс. рублей в зависимости от расположения и состояния квартиры.
А самое дешевое жилье во Владивостоке можно снять в дальней части бухты Тихой и на Чуркине, где сконцентрировались основные объемы сдаваемых в аренду гостинок. Снять гостинку на Тихой обойдется в пределах 10-16 тыс. рублей.
Снеговая Падь, ранее которая могла похвастаться самой демократичной ценой, в связи со стройкой нового района подорожала. И аренда гостинки здесь, которые составляют основной объем арендного жилья в этом районе, обойдется в среднем в 10-12 тыс. рублей, что по цене сравнялось со стоимостью аренды на Тихой.
Следует также помнить, что в настоящее время рынок аренды Владивостока плотно занят посредническими компаниями, и арендатору придется в первый месяц оплатить еще и услуги агентства, которые порой доходят до 110% от стоимости месячной аренды.
Сравнивая стоимость аренды жилья в прошлом и текущем году можно отметить, что по многим районам цены подросли в среднем от 2 до 4 тыс. рублей.
Но, анализируя состояние рынка аренды, нельзя не остановиться на доходах населения. Рост заработной платы не успевает, увы, за ростом стоимости жилья. Сколько же на сегодня среднестатистический житель Владивостока тратит в процентном отношении на съем квартиры?
На конец второго полугодия текущего года средняя заработная плата по Владивостоку была зафиксирована в 27,6 тыс. рублей. Если из этой суммы вычесть размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, который на III квартал был установлен в 7 716 рублей, то остается сумма в 19 884 рубля.
То есть, если арендовать жилье будет одинокий житель Владивостока трудоспособного возраста, то его заработной платы вполне хватит на аренду однушки или гостинки в любом районе города. Но только тогда жить ему придется в рамках прожиточного минимума. В то время как фактические ежемесячные расходы среднестатистического жителя края, не обремененного семьей, составляют не менее 13 тысяч рублей. И в итоге от средней зарплаты остается «хвост» в 14,6 тысяч рублей, которого хватит разве что на аренду гостинки. Не зря они пользуются сегодня такой популярностью у населения, не имеющего собственного жилья.
Накануне институт территориального планирования «Урбаника» поставил приморскую столицу на 99-е место из 100 в рейтинге городов, наиболее благоприятных по соотношению показателей «стоимости» и «качества» жизни. Один из показателей качества – это соотношение доходов населения и расходов «на жилье». Но, увы, в Приморье первые сегодня не успевают за вторыми.