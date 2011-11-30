С июля 2012 г. россияне смогут получить накопительную часть своей трудовой пенсии

Государственная Дума приняла сразу в трех чтениях законопроект «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (выплатной закон). Накопительную часть своей трудовой пенсии смогут получить более 4,2 млн россиян. К этой категории относят в первую очередь так называемых «двухпроцентников», т.е. мужчин с 1953 года рождения и женщин с 1957 года рождения, накопительная часть пенсии которых формировалась с 2002 по 2005 годы.
Пенсионная реформа стала понятнее, но повернулась лицом в первую очередь к активным гражданам, тем, кто передал накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК), а также принял участие в программе софинансирования «тысяча на тысячу» и направил средства материнского капитала на формирование будущей пенсии матери.
Все перечисленные категории смогут воспользоваться пенсионными средствами по «срочной выплате», которая дает возможность получить накопления не пожизненно, а в течение 10 или более лет. Их наследники также получили внятные права, которые, впрочем, действительны в случае преждевременной кончины застрахованного (потенциального пенсионера). Если же пенсионные выплаты были произведены хотя бы раз, а наследодатель скончался, вся оставшаяся сумма уходит в «общий котел». «Молчуны» по-прежнему остались с пожизненным сроком получения пенсий, растянутым на возраст дожития, т.е. 18 лет.
Некоторые эксперты рынка НПФ в Приморье считают, что даже если закон не был бы принят, ничего страшного бы не произошло, граждане спокойно смогли бы дождаться закона, а самые нетерпеливые подали бы в суд... и выиграли, т.к. все права на их стороне.
Но проблема не так проста, как как может показаться. К небольшому весу накопительной части пенсии, одномоментно дарованной и также быстро аннулированной, будущие продвинутые пенсионеры приплюсовали доходы НПФ и возможности программы софинансирования «тысяча на тысячу». Несмотря на то что большее количество граждан не передали накопительную часть пенсии в НПФ, а остались в ПФР (читай - Внешэкономбанке), они хорошо осведомлены о своих правах. Тем паче, эти граждане энергично вступили в программу госсофинансирования пенсии. Кстати, приморцы более зрелого возраста после 45 лет также активно присоединились к этой программе. Перспективным бонусом для «накопителей» предпенсионеров являлись и обещанные от государства 12 тыс. рублей в год, которые потом превращались в 48 тыс. рублей в случае отказа от назначения пенсии.
Кстати, этим инструментом тоже можно воспользоваться грамотно, об этом рассказали корреспонденту «ЗР» независимые финансовые эксперты Приморья. Отказаться от пенсии на год, получить от государства сверх 48 тыс. рублей, а затем подать заявление на выплату пенсии. Это стало бы весомым подспорьем, если бы «двухпроцентникам» закон позволил получить накопительную часть и средства от софинансирования единовременно - за один раз или, например, в течение года. Таких бонусов закон не принес.
Но все же лучше, чем ничего. Иначе, как отмечает региональный директор НПФ «Норильский никель» (Владивосток) Ольга ПРИМАКОВА, в рамках существовавшего законодательства НПФ должны выплачивать только пожизненные пенсии, в таком случае их размер для лиц, «исключенных из реформы» (старше 1967 г.р.), был бы не очень значительным.
Вместе с тем стоит ожидать и других разъяснительных законов. Механизм защиты пенсионных накоплений от обесценивания - вопрос не менее актуальный.
Ольга Примакова отмечает, что сохранность накоплений должна быть обеспечена, в течение всего времени накопления. «Длинный характер» денег позволяет профессиональным участникам рынка нивелировать временные «падения». Если же в результате всего инвестиционного периода произошло уменьшение общей стоимости пенсионных накоплений в целом, то это уменьшение, безусловно, подлежит компенсации.
Директор Приморского филиала НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Людмила ДРЯБЛОВА уверена, что одним из первоочередных вопросов, требующих незамедлительного решения на законодательном уровне, является определение сохранности пенсионных накоплений. Правовая неурегулированность указанного вопроса, по сути, является «миной замедленного действия» для всего пенсионного рынка.
В действующем законодательстве лишь продекларировано, что размещение средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений должно осуществляться на принципах сохранности указанных средств. Однако однозначное определение того, что понимается под сохранностью, сегодня в нормативных правовых документах отсутствует. В связи с этим НПФ «Благосостояние» предлагает установить принцип сохранности как обязательство негосударственных пенсионных фондов по обеспечению на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица на момент назначения ему пенсии пенсионных накоплений, размер которых не меньше, чем общая сумма страховых взносов, уплаченных в пользу застрахованного лица за все периоды.
Система страхования пенсионных накоплений в отличие от страхования вкладов также находится в процессе разработки. Так, по словам исполнительного директора НПФ «Порт-Гарант» Александра ЗЫКИНА, в настоящее время в российском правительстве рассматривают вариант трехуровневой страховой системы, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений: страховой резерв, страховое агентство и министерство финансов. Именно министерство финансов, по большому счету, может взять на себя ответственность сохранения столь глобальных средств, как пенсионные накопления.
По словам Ольги Примаковой, для обеспечения исполнения обязательств перед застрахованными лицами по выплате накопительной части трудовой пенсии из НПФ возможно рассматривать и двухуровневый механизм компенсации рыночных рисков инвестирования. Он может включать страховой резерв НПФ по обязательному накопительному пенсионному страхованию и гарантийный фонд, созданный с участием государства.
Одновременно Людмила Дряблова полагает, что при этом необходимо установить, что средства гарантийного фонда могут быть задействованы только в исключительных случаях, а именно при недостаточности средства страхового резерва и средств имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, т.е., по сути, при банкротстве негосударственного пенсионного фонда. Следует сказать, что аналогичный подход применяется в системе страхования банковских вкладов. Построенная таким образом система страхования позволит обеспечить достаточно низкие тарифы в гарантийный фонд и сформировать устойчивую накопительную составляющую пенсионной системы, защищенную от финансовых рисков.
Досье «ЗР»
По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, накопленная доходность НПФ только за период с 2005 по 2009 год составила 94,6% годовых, что более чем в три раза превышает аналогичные показатели государственной управляющей компании и почти в 1,5 раза накопленную за это время инфляцию. Уже сегодня клиентами негосударственных пенсионных фондов являются более 11 млн россиян.