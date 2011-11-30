С июля 2012 г. россияне смогут получить накопительную часть своей трудовой пенсии

Но проблема не так проста, как как может показаться. К небольшому весу накопительной части пенсии, одномоментно дарованной и также быстро аннулированной, будущие продвинутые пенсионеры приплюсовали доходы НПФ и возможности программы софинансирования «тысяча на тысячу». Несмотря на то что большее количество граждан не передали накопительную часть пенсии в НПФ, а остались в ПФР (читай - Внешэкономбанке), они хорошо осведомлены о своих правах. Тем паче, эти граждане энергично вступили в программу госсофинансирования пенсии. Кстати, приморцы более зрелого возраста после 45 лет также активно присоединились к этой программе. Перспективным бонусом для «накопителей» предпенсионеров являлись и обещанные от государства 12 тыс. рублей в год, которые потом превращались в 48 тыс. рублей в случае отказа от назначения пенсии.