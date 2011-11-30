Сильный шторм во Владивостоке раскачал мост через бухту Золотой Рог

- Все высотные сооружения качаются с разной амплитудой колебания. У некоторых размах достигает нескольких метров. Поэтому конструкции моста в этом плане не исключение. То, что пилоны раскачивались, - это нормально. Когда мост соединят, у него будет больше жесткости и его уже не будет качать в непогоду, - отметил директор инженерной школы ДВФУ, эксперт в области гидросооружений Александр БЕККЕР.