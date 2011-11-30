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Сильный шторм во Владивостоке раскачал мост через бухту Золотой Рог

30 ноября 2011, 16:38
Пролеты и пилоны моста через Золотой Рог ходили ходуном - очевидцы опасались, что строение рухнет.

Пролеты и пилоны моста через Золотой Рог ходили ходуном - очевидцы опасались, что строение рухнет. Необычное зрелище наблюдала жители мыса Чуркин.

- Все высотные сооружения качаются с разной амплитудой колебания. У некоторых размах достигает нескольких метров. Поэтому конструкции моста в этом плане не исключение. То, что пилоны раскачивались, - это нормально. Когда мост соединят, у него будет больше жесткости и его уже не будет качать в непогоду, - отметил директор инженерной школы ДВФУ, эксперт в области гидросооружений Александр БЕККЕР.

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