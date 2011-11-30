Система управления персоналом - основной бизнес-процесс

Как понять, какую цель считать наиболее полезной для данного момента в жизни компании, какой измеритель выбрать? Ответом на этот вопрос становится имеющееся проблемное поле компании. Для начала о самом слове «проблема». Конечно, мы знаем, что психология не рекомендует в клиентских отношениях использовать это слово, оно, якобы, создает напряжение в клиенте, которое вам, конечно, не нужно. И когда я задаю вопрос клиенту: «Какие проблемы в системе управления персоналом у вас есть?», то очень часто слышу в ответ: «У нас проблем нет». В контексте обсуждаемой нами темы управления персоналом предлагаю рассматривать термин «проблема» как позитивный со следующим смыслом: это та часть нашей общей ситуации, которую хотелось бы улучшить.