Став клиентами, мы перестали быть пациентами

Клиенты - это те, кто платит, а пациенты - те, кто нуждается в квалифицированной помощи. Как это ни печально, но в медицинских учреждениях мы все чаще оказываемся в числе клиентов. Да и медицина все больше становится похожа на отлаженный бизнес-процесс.
Упрекать частные медицинские учреждения в следовании законам бизнеса вряд ли стоит. Приходя в коммерческую структуру, мы понимаем, за что платим деньги: частные клиники первыми осваивают новые технологии, закупают самое передовое оборудование, конкурируют между собой за лучших специалистов. На это нужны оборотные средства, а, следовательно, и этому бизнесу не чужды законы, действующие в других отраслях: продажи надо увеличивать, а клиентов удерживать. Таким образом, в этих учреждениях мы давно уже стали клиентами, за которых идет борьба. Правда, как настоящие клиенты, мы можем рассчитывать и на соответствующее к себе отношение.
Гораздо сложнее, на мой взгляд, складывается ситуация в государственных медучреждениях. С одной стороны, государство, особенно в последнее время, вкладывает в медицину довольно приличные деньги: оборудованием краевые и муниципальные учреждения оснастили, ремонты провели, заработные платы повышают. Однако законы бизнеса правят бал и здесь. При этом мы, перестав быть пациентами, в разряд клиентов пока еще не перешли.
Вот пример из личного опыта. Недавно пришлось провести несколько дней в очень уважаемом государственном лечебном учреждении – требовалась небольшая операция. Такие операции здесь проводятся исключительно на платной основе, против чего я собственно и не возражаю – оборудование современное, врачи квалифицированные, оплата не в карман, а в кассу – вопросов никаких. Операция, слава Богу, прошла успешно. Особенно, если учесть, что диагноз, который на протяжении трех лет ставили в одной из платных (кстати!) клиник, не подтвердился.
Больше поразило другое. В выписке, которую врач передала через медсестру, даже не зайдя в палату, в графе рекомендаций написано: наблюдение лечащего врача, физический покой – и …название препарата. Как послушный пациент, сразу отправляюсь в аптеку в полной уверенности, что этот препарат нужно срочно купить и начать принимать сразу после операции. Первый шок я испытала от цены лекарства – 8 500 за одну ампулу, а их требовалось, согласно выписке, не меньше трех. Причем, несмотря на то, что для покупки рецепт не требовался, у меня спросили фамилию врача, назначившего этот препарат. Сначала я не обратила на это внимание.
Пришла домой, прочитала инструкцию. Препарат оказался довольно сильным. А за советом обратиться получается не к кому: к лечащему врачу уже нет доверия (диагноз, которого не оказалось, все-таки она мне поставила), врачу в стационаре не позвонишь – ей-то в палату к пациенту зайти некогда, будет она по телефону консультировать! Бегу к обычному врачу в муниципальную поликлинику (знаю ее почти с детства, она хорошая знакомая нашей семьи, но наблюдаться предпочитала до сих пор в частной клинике – условия комфортные, очередей нет). Она долго перебирает все мои бумажки, потом говорит: «Да не нужен тебе этот препарат сейчас, и в ближайшие лет 20 вряд ли понадобится. Есть масса других – более мягких и дешевых, но в твоем случае не менее эффективных». Читая недоумение в моих глазах, отвечает: «Чему ты удивляешься? Сейчас система такая: фармацевтическим компаниям нужно продвигать свою продукцию, поэтому они работают не столько с аптеками, сколько с конкретными врачами».
Получается, врач препаратик назначает, в аптеке его фамилию фиксируют, а потом в конце месяца пожалуйте – получите процент с продаж. Понятно, что чем дороже препарат, тем и процент больше. Значит, не о моем здоровье думал доктор, назначая лечение? И, заметьте, это не БАД какой-нибудь, а серьезный гормональный препарат, у которого масса побочных действий. И, отдавая выписку, никто даже не сказал о том, что это лекарство необходимо применять под строгим контролем врача. Операцию сделали, выписку отдали, процент получили. А дальше – уже не наше дело.
Теперь я не удивляюсь, что в кризис 2008 года меньше всего в России просели продажи в фармацевтической отрасли. На здоровье мы обычно не экономим.
Конечно, можно возразить - на западе этот самый медицинский бизнес существует давно и вполне успешно. Но вместе с тем, там есть институт семейных врачей. Как рассказывала одна английская леди во время поездки в Лондон: «Да, доход моего семейного врача в несколько раз больше, чем у меня – профессора Кембрижского университета. Но я ему полностью доверяю – ведь его основная задача – мое здоровье». А у нас получается, что пока выгоднее всем, чтобы мы болели. Тогда и проценты с продаж капают, и клиенты идут потоком…