Став клиентами, мы перестали быть пациентами

Пришла домой, прочитала инструкцию. Препарат оказался довольно сильным. А за советом обратиться получается не к кому: к лечащему врачу уже нет доверия (диагноз, которого не оказалось, все-таки она мне поставила), врачу в стационаре не позвонишь – ей-то в палату к пациенту зайти некогда, будет она по телефону консультировать! Бегу к обычному врачу в муниципальную поликлинику (знаю ее почти с детства, она хорошая знакомая нашей семьи, но наблюдаться предпочитала до сих пор в частной клинике – условия комфортные, очередей нет). Она долго перебирает все мои бумажки, потом говорит: «Да не нужен тебе этот препарат сейчас, и в ближайшие лет 20 вряд ли понадобится. Есть масса других – более мягких и дешевых, но в твоем случае не менее эффективных». Читая недоумение в моих глазах, отвечает: «Чему ты удивляешься? Сейчас система такая: фармацевтическим компаниям нужно продвигать свою продукцию, поэтому они работают не столько с аптеками, сколько с конкретными врачами».