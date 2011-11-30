Структура Олега Дерипаски против менеджмента Ванинского морского торгового порта

Теперь планируется повторный аукцион. Если гендиректором порта будет назначен представитель En+, та получит преимущество и на аукционе, уверены участники рынка. «Дерипаска, как известно, никогда не переплачивает за новые активы, сбивая цену любыми доступными средствами. И в данном случае его представители весьма грамотно оперируют выкладками против нынешнего менеджмента, пытаясь получить контроль над операционной деятельностью порта», - говорит один из участников рынка. Есть и другой вариант – государство может провести повторные торги на пакет в форме конкурса, а в этом случае очень важно влияние совладельца (читай - Дерипаски) на политику и результаты компании.