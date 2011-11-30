В дело о банкротстве Приморского продовольственного благотворительного фонда поставлена точка

По словам Георгия Коваля начиная с 26 июля 1995 года, т. е. спустя всего четыре месяца после создания, фонд фактически осуществлял незаконную деятельность. Накануне, а именно 26 апреля того же года, вышел указ Президента РФ № 416 «О мерах по обеспечению интересов инвесторов и приведению в соответствие с законодательством РФ предпринимательской деятельности юридических лиц, осуществляемой на финансовом и фондовом рынках без соответствующих лицензий», который предписывал руководителям субъектов РФ «либо в течение 3-х месяцев привести деятельность таких структур, как ППБФ, в соответствие с требованиями о наличии лицензии, либо пресечь их деятельность по истечении трех месяцев». Ни того ни другого в отношении Приморского благотворительного фонда руководством Приморского края сделано не было. Более того, сам губернатор поддерживал его деятельность, в том числе в международных делах, что следует из ряда подписанных им распоряжений и прямых указаний.