В Приморском крае кандидату от эсеров угрожают убийством

Что же случилось в Дальнегорске?.. По словам Лады Глыбинной, с которой мы связались по телефону, 28 ноября агитаторы «Справедливой России» распространяли агитационные материалы возле торгового комплекса «Фреш». Лада Глыбина тоже была там и сама раздавала издание. Вдруг возле агитаторов остановилась серая машина с тонированными стеклами. И молодой человек в машине, опустив стекло, зло сказал: «Какого х.. вы здесь делаете, уходите, а то мы вам все головы оторвем». И вырвал у одного из агитаторов - Сергея КИРДЕЕВА - пачку газет.