Включенный днем свет автомобилей не повлиял в Приморье на статистику ДТП

Год назад российские Правила дорожного движения пополнились новой нормой - в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Требование ездить днем с огнем не только по трассам, но и в пределах городских территорий, вызвало, помнится, массу споров в среде автомобилистов. Причем большинство мнений высказывалось в поддержку нововведения в принципе, но с небольшими расхождениями в деталях реализации. Спустя год, пожалуй, можно подвести некоторые итоги.