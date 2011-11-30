Как известно, действующая нормативно-правовая база не регулирует, а тормозит развитие хозяйственной деятельности в области аквакультуры.
Об правовом вакууме в этой области заговорили более 5 лет назад, однако принятие решения затягивалось, сообщает zrpress.ru с принятием закона ситуация должна измениться – речь идет о создании основы функционирования отрасли, которая сможет стать одной из приоритетных.
Закон об аквакультуре будет принят в 2012 году, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ на встрече в Дальрыбвтузе во Владивостоке.