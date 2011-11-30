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Закон об аквакультуре будет принят в 2012 году

30 ноября 2011, 17:57
Закон об аквакультуре будет принят в 2012 году, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ на встрече в Дальрыбвтузе во Владивостоке.

Как известно, действующая нормативно-правовая база не регулирует, а тормозит развитие хозяйственной деятельности в области аквакультуры.

Об правовом вакууме в этой области заговорили более 5 лет назад, однако принятие решения затягивалось, сообщает zrpress.ru с принятием закона ситуация должна измениться – речь идет о создании основы функционирования отрасли, которая сможет стать одной из приоритетных.

Закон об аквакультуре будет принят в 2012 году, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ на встрече в Дальрыбвтузе во Владивостоке.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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