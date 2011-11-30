Зарубежные вузы предоставляют приморским студентам массу разнообразных программ

Первая из них – Global Ugrad – рассчитана на студентов бакалавриата 1,2,3,4-го курсов при условии, что 4-й курс – не выпускной. Стипендиаты отправляются на год в США не с целью получить диплом о высшем образовании, а с целью расширить свое мировоззрение. Именно поэтому конкурсантам помимо тестов и собеседования необходимо написать три мотивированных сочинения, в которых нужно поделиться ожиданиями и объяснить, как поездка повлияет на их планы. Студент может выбрать отличную от российского образования специальность, но обязан вернуться домой после обучения и применить на практике полученные знания.