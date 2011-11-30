Зарубежные вузы предоставляют приморским студентам массу разнообразных программ

Все больше и больше жителей Приморского края хотят получить образование за рубежом. Поэтому студентов и школьников Владивостока, принявших участие в информационном семинаре «Международное образование», интересовало все: от процедуры поступления до возможностей, которые откроются перед выпускником после окончания иностранного высшего учебного заведения.
Организатор встречи, координатор консультационного центра по вопросам образования США Education USA Елена ВЕРЕЙКИНА, при составлении программы семинара уделила внимание наиболее доступным образовательным программам, финансирование которых осуществляется за счет средств принимаемой страны или вуза. Для жителей Дальнего Востока такое обучение доступно в США, Японии, Венгрии и Германии.
Консул Японии по вопросам культуры и информации, госпожа Цуда ЮКО рассказала о трех основных образовательных программах Японии, финансируемых Министерством образования, культуры, спорта, науки и техники Правительства Японии. По ее словам, около шести российских стипендиатов из Камчатского края, Магаданской области и Приморского края ежегодно отправляются на учебу в японские университеты.
Приняв участие в программе «Японский язык и японская культура», студенты дневных отделений российских вузов в возрасте от 18 до 30 лет могут повысить уровень владения японским языком и увеличить знания о японских реалиях. После успешной сдачи письменного экзамена по японскому языку и собеседования стипендиат проведет в Стране восходящего солнца один год.
Для школьников старших классов и студентов не старше 21 года предусмотрена программа «Студент» со сроком обучения пять лет. Так как лекции и семинары будут проходить на японском языке, от стипендиатов требуется хорошее знание языка.
Однако конкурсантам (моложе 34 года), которые не знают японский язык, не нужно отчаиваться. Чтобы принять участие в программе «Стажер-исследователь», можно сдать письменный экзамен по английскому языку и защитить на английском языке свой дальнейший план исследований по темам, которые могут предоставить японские учебные заведения. Исключение составляют традиционные виды искусства (Кабуки, или японский танец), а также практические занятия на производстве и в компаниях. Проучившись в Японии в течение двух лет, студент может поступить в аспирантуру и получить степень доктора.
- У иностранных студентов нет обязательств возвращаться в Россию. Они могут продолжить учебу или устроиться на работу в Японии. Правительство Японии настроено на то, чтобы как можно больше людей проявляло интерес к нашей культуре. Они могли бы стать мостом, который свяжет Японию и Россию, - пояснила госпожа Цуда ЮКО.
Продолжить образование, устроиться на работу или открыть собственное дело могут российские студенты, поступившие в Центральный Европейский Университет (CEU), который расположен в Будапеште. Основанный в 1991 году ректорами Центральной Европы при финансовой поддержке Джорджа СОРОСА он предлагает получить магистерскую и докторскую степени в области экономики, международных отношений, философии, социологии, прикладной математики студентам со всех уголков планеты. В прошлом году 9 выпускников из Хабаровского и Приморского краев уехали учиться в Венгрию.
Координатор CEU на Дальнем Востоке Тамара ТЕРЕХОВА представила на семинаре основную программу постдипломного обучения. Процедура поступления состоит из нескольких этапов. Студента приглашают на тестирование после одобрения университетом заявки, рассмотрения мотивированного эссе и двух-трех рекомендаций от руководителя. Конкурсанты в обязательном порядке сдают TOEFL, а также другие тесты в зависимости от специализации.
Если конкурсанту удастся пополнить ряды студентов СEU, перед ним откроются большие возможности. Во-первых, обучение будет проходить в одном из живописных городов Европы. Во-вторых, университет предоставляет талантливым студентам финансовую поддержку: бесплатное образование, проживание в общежитии и стипендию в размере от 170 до 350 евро. Медицинское страхование обязательно для всех. В-третьих, CEU получил аккредитацию в США и в Евросоюзе, а значит, в поисках работы будущий выпускник может не ограничиваться Венгрией.
- Готовьтесь, пожалуйста, сдавать тест TOEFL, - призывала студентов Тамара Терехова. - Ко мне приходят иногда, говорят, что хорошо знают язык и, как козырь, бросают, что по «Work and Travel» ездили в Америку. Но это совершенно не то!
Знатокам немецкого языка можно попытать счастье в немецких университетах. Куратор немецкого читального зала Приморской краевой библиотеки имени М.Горького Инга ФРОТЕР рассказала о германской службе академических обменов DAAD, которая предлагает 18 стипендиальных программ гражданам России на 2012/2013 год.
- Я в свое время проходила семестровую стажировку для германистов, - поделилась Инга Фротер, - очень полезный опыт, вы находитесь в стране, в которой говорят на изучаемом вами языке, сами начинаете общаться.
Если есть желание, можно остаться в Германии. После получения высшего образования вам дается год на поиск работы. В Германии востребованы специалисты, имеющие техническую специальность или естественные науки, у них есть реальная возможность найти работу.
Поехать учиться в Германию могут студенты, выпускники российских вузов, аспиранты, ученые и преподаватели. Для этого нужно отправить краткую биографию, отсканированный диплом и приложение к нему, мотивационное письмо, а также сдать тест DAF, который определит уровень знания немецкого языка. По словам Инги Фротер, дальневосточных конкурсантов ждет успех: германской службой академических обменов DAAD выделяется большое количество стипендий для российских студентов (порядка 50 тысяч стипендий для всех стран). Не так много дальневосточников принимают участие в программах DAAD, поэтому большое количество конкурсантов получает стипендии, которые покрывают полностью все расходы. Медицинское страхование также предусмотрено для всех студентов на время пребывания в Германии.
Сложнее принять участие в американских программах обмена, которые финансируются Госдепартаментом США. И дело тут не только в трудных условиях поступления: сдача тестов, прохождения собеседования и написание сочинений (в программе Global Ugrad). Стипендии распределяются между Россией и ее бывшими союзными республиками неравномерно. Например, ежегодно из 70-80 стипендий в программе Global Ugrad России достаются 17 стипендий, в программе E.Maskie Fellowsheep – 20-25 стипендий, в программе Fulbright – 50 стипендий.
Координатор консультационного центра по вопросам образования Education USA Елена Верейкина уделила внимание четырем программам обмена Госдепартамента США.
Первая из них – Global Ugrad – рассчитана на студентов бакалавриата 1,2,3,4-го курсов при условии, что 4-й курс – не выпускной. Стипендиаты отправляются на год в США не с целью получить диплом о высшем образовании, а с целью расширить свое мировоззрение. Именно поэтому конкурсантам помимо тестов и собеседования необходимо написать три мотивированных сочинения, в которых нужно поделиться ожиданиями и объяснить, как поездка повлияет на их планы. Студент может выбрать отличную от российского образования специальность, но обязан вернуться домой после обучения и применить на практике полученные знания.
Вторая программа – E.Muskie Fellowsheep – дает полновесное образование на мастерском уровне по специальностям экономика, государственное управление, государственная политика, юриспруденция и рассчитана на участников любого возраста, у которых уже есть высшее образование. Она уникальна тем, что предлагает к изучению специальность «деловое администрирование», дающую степень MBA.
Для тех, кто уже имеет степень бакалавра и хочет повысить свой образовательный уровень, получив степень мастера, предусмотрена третья программа – Fulbright. Несмотря на то что список предлагаемых для обучения специальностей большой, студент может назвать другую специальность и, если фонд Fulbright найдет вуз, где преподают эту специальность, начать свое обучение в Америке.
С помощью четвертой программы Legislative Fellowsheep можно пройти в течение пяти-шести недель стажировку в органах законодательной и исполнительной власти США, для участия приглашаются молодые люди не старше 35 лет с опытом работы в подобной сфере.
- По статистике организации Open Doors, только 0,6 % студентов получили финансовую помощь от правительства США, участвуя в программах обмена. 17 % студентов получили финансовую поддержку со стороны самих учебных заведений. Судя по этим цифрам, самостоятельный процесс поступления, поиск вуза – более успешный проект. Вы быстрее достигните цели просто потому, что конкурс на эти стипендии от вузов получается ниже, чем на стипендии от программ обмена. В Германии и США очень много учебных заведений, которые предлагают финансовые поддержки из своих университетских фондов, но не у всех есть возможность широко рекламировать себя, - рассказала Елена Верейкина.