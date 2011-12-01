Христенко: вступление в ВТО будет болезненным для целого ряда отраслей

К группе риска он отнес целый ряд отраслей, отдельно упомянув автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение. «Поэтому наша задача в данном случае - попытаться сделать всего лишь две вещи. Найти инструменты для того, чтобы открывающиеся возможности дали как можно больше для российских отраслей, и, с другой стороны, найти инструменты, которые позволили бы купировать риски, которые возникают и не довели бы до тяжелых критических последствий, - сказал министр. - Но если мы хотим жить на глобальных рынках, а многие из этих отраслей по сути глобальными являются, мы просто по-другому не можем».