«Ипотечный марафон» Росбанка по традиции собрал большое количество участников

В прошедшие выходные Росбанк провел «Ипотечный марафон», ставший уже традиционным для банка и его клиентов. Приглашенные специалисты риэлтерских и страховых компаний совместно с сотрудниками банка провели развернутую консультацию по всем аспектам ипотечных сделок.
В частности, посетителей «марафона» проинформировали о последних изменениях на рынке недвижимости, рефинансировании ипотечных сделок, возможности приобретения недвижимости в других городах России, приобретении земельных участков и загородных домов. Специалисты Росбанка также сообщили об отмене банком комиссий за досрочное погашение и рассмотрение заявки и моратория на погашение кредита.
«Ипотечный марафон» посетило более 300 человек, один из участников мероприятия, Андрей НИКИФОРОВ, стал почетным 250-тысячным клиентом Приморского филиала Росбанка. Андрей Владимирович, житель Владивостока, обратился в отделение банка по вопросу ипотечного кредитования. Через два дня кредит был одобрен, и таким образом Андрей Владимирович получил несколько приятных сообщений.
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».