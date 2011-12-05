«Ипотечный марафон» Росбанка по традиции собрал большое количество участников

В частности, посетителей «марафона» проинформировали о последних изменениях на рынке недвижимости, рефинансировании ипотечных сделок, возможности приобретения недвижимости в других городах России, приобретении земельных участков и загородных домов. Специалисты Росбанка также сообщили об отмене банком комиссий за досрочное погашение и рассмотрение заявки и моратория на погашение кредита.