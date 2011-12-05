Китайские банки осваивают Приморье

Если говорить о Приморье, то это регион имеет наиболее активные экономические связи с китайским бизнесом, поэтому именно здесь наблюдается такая активность китайских банков, отмечает аналитик Универсал кэпитал» Александр ТОЛОЧКО. К примеру, взаиморасчеты с Китаем в национальных валютах в крае давно ведут Примсоцбанк, Дальневосточный банк, банк «Приморье» и другие банки, рассказал эксперт. Примсоцбанк заключил договор об открытии корреспондентских счетов с Цзилиньским филиалом Сельскохозяйственного банка Китая (Agricultural Bank of China). Как сообщил недавно заместитель главы провинции Цзилинь ЧЭНЬ Вэйгэн, провинция основала на территории Приморья 27 предприятий, а объем китайских инвестиций по подписанным соглашениям составил $320 млн. Среди крупнейших проектов - реконструкция порта Зарубино, строительство морского и наземного международного транспортного маршрута.