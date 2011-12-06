Абрамович ездил успокоить жителей Билибино

Наблюдатели отмечают, что Абрамович сохраняет свое присутствие на Чукотке, реально участвуя в решении проблем региона после избрания его председателем думы. Депутат регионального парламента, руководитель фракции «Единой России» Петр АЛБИТОВ в интервью «Клубу Регионов» заявил: «Абрамович всегда представлял собой основу всего нового, что сделано на Чукотке. Как было, так и осталось. Здесь все всегда согласовывается с ним. Он всегда был героем номер один для Чукотки. Определение «номинальный руководитель» не подходит, оно неправильное».