Абрамович ездил успокоить жителей Билибино

Глава Чукотки Роман КОПИН и экс-губернатор, спикер окружной думы Роман АБРАМОВИЧ посетили город Билибино. Коллектив атомной станции был взволновал дальнейшей судьбой города после закрытия АЭС.
Вывод атомной станции из эксплуатации планируется в 2019-2021гг. и основные перспективы города связаны с развитием минерально-сырьевой базы, заверили руководители Чукотки. В районе есть крупное месторождение меди «Песчанка». Геологоразведка позволяет оценивать его как одно из самых крупных в мире. В этом случае Билибино может стать базой для освоения этого месторождения. Тем более в течение 20 лет после вывода станции из эксплуатации большая часть персонала будет работать в прежнем режиме – это необходимо для утилизации ядерного топлива и демонтажа оборудования.
Наблюдатели отмечают, что Абрамович сохраняет свое присутствие на Чукотке, реально участвуя в решении проблем региона после избрания его председателем думы. Депутат регионального парламента, руководитель фракции «Единой России» Петр АЛБИТОВ в интервью «Клубу Регионов» заявил: «Абрамович всегда представлял собой основу всего нового, что сделано на Чукотке. Как было, так и осталось. Здесь все всегда согласовывается с ним. Он всегда был героем номер один для Чукотки. Определение «номинальный руководитель» не подходит, оно неправильное».