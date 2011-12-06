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Амурский судостроительный завод исправил документацию к допэмиссии

6 декабря 2011, 21:00
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) возобновила допэмиссию акций ОАО «Амурский судостроительный завод»

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) возобновила допэмиссию акций ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на 3,2 млрд рублей.

Выпуск был приостановлен 20 октября 2011 года на основании обнаружения признаков недостоверной информации в документах, предоставленных АО, и возобновлен 24 ноября. В настоящее время уставный капитал ОАО «АСЗ» составляет 542 млн 799 тыс. рублей, он разделен на 542 тыс. 799 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей (ОСК принадлежит 59,12% акций). После размещения допвыпуска уставный капитал может вырасти в 7 раз - до 3 млрд 799,593 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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