Банку «Приморье» присвоен рейтинг «А» со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство АК&М действует с 1994 года и является экспертом по присвоению кредитных рейтингов различным компаниям, банкам и регионам. 12 мая 2008 года Рейтинговое агентство АК&M получило аккредитацию СРО НФА. Рейтинги агентства АК&M Банк России применяет для оценки кредитоспособности кредитных организаций. 4 марта 2009 года рейтинги, полученные банками у Рейтингового агентства АК&M, были признаны Внешэкономбанком в качестве условия для участия в программе кредитования малого и среднего бизнеса. 2 апреля 2009 года дирекция Фондовой биржи ММВБ утвердила рейтинги Рейтингового агентства АК&M в качестве критерия для отбора облигаций для включения в базы расчета Индекса корпоративных облигаций и Индекса муниципальных облигаций. 16 апреля 2009 года совет директоров Фондовой биржи ММВБ включил Рейтинговое агентство АК&M в «Перечень рейтинговых агентств и минимальных уровней рейтингов кредитоспособности эмитентов (выпусков) ценных бумаг для включения и поддержания ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня». 16 февраля 2010 года Фондовая биржа ММВБ начала использовать рейтинги РА АК&M в качестве условия для допуска к режимам торгов ММВБ+.