Через месяц АЭС «Фукусима-1» остановят

Губернатор яронской префектуры Фукусима Юхэй САТО заявил, что для безопасности жителей и плановой реконструкции территории необходимо прекратить работу всех 10 атомных реакторов на двух АЭС.
Глава префектуры подчеркнул, что главной задачей является обеспечение безопасности детей Фукусимы. По словам Сато, он планирует обратиться к руководству Японии и энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) с просьбой остановить все 10 атомных реакторов на двух АЭС в Фукусиме, сообщил «Интерфакс».
Тем временем СМИ обсуждают отставку главы АЭС «Фукусима-1», на которую 8 месяцев назад обрушилось цунами. Масао ЙОСИДА был госпитализирован и формально покинул пост на прошлой неделе. Причины госпитализации 56-летнего руководителя в TEPCO не сообщают, что вызвало подозрения об облучении. Именно действия Йосида были признаны многими экспертами решающими в ликвидации катастрофы АЭС «Фукусима». После того как 15-метровое цунами разрушило целостность внешнего контура, директор, вопреки воли руководства, приказал заливать реактор морской водой. Это решение позволило предотвратить ядерную катастрофу.
С момента аварии 11 марта со своих постов по состоянию здоровья ушли 6 сотрудников TЕРСО. Как стало известно, причина была в сильнейшем облучении, свыше 250-ти миллизивертов. Кстати, с августа на восстановлении АЭС «Фукусима» трудятся более 3 тысяч человек ежедневно. До конца года станция должна быть окончательно остановлена.