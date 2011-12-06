Через месяц АЭС «Фукусима-1» остановят

Тем временем СМИ обсуждают отставку главы АЭС «Фукусима-1», на которую 8 месяцев назад обрушилось цунами. Масао ЙОСИДА был госпитализирован и формально покинул пост на прошлой неделе. Причины госпитализации 56-летнего руководителя в TEPCO не сообщают, что вызвало подозрения об облучении. Именно действия Йосида были признаны многими экспертами решающими в ликвидации катастрофы АЭС «Фукусима». После того как 15-метровое цунами разрушило целостность внешнего контура, директор, вопреки воли руководства, приказал заливать реактор морской водой. Это решение позволило предотвратить ядерную катастрофу.