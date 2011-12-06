Дальневосточные консервы из сайры рискуют потерять своего потребителя

«Этот факт очень легко объясняется, - признался в конфиденциальном разговоре один из производителей. – Субсидия по программе 50 копеек на банку, при этом нужно показать нарастающий выпуск и «белую» зарплату. Экономя на сырье, производитель может получать от 3 до 6 руб. на банку. Возможно, это болезнь роста компаний. Большинство производителей делают настоящее хорошее дело, они кормят страну. Скорее всего, по мере увеличения объемов продаж компании перестанут заниматься недовложениями, так как будут дорожить репутацией. Но есть и другой сценарий. Если это приобретет массовый характер, то тогда другие производители могут также начать заниматься «экономией». В итоге общими усилиями подорвут рынок, так как потребители разочаруются в любимой сайре», - считает наш собеседник.