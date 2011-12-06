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Есть 60-тысячный участник программы софинансирования пенсий в Приморье

6 декабря 2011, 21:00
Оператор отделения связи № 105 г. Владивостока Маргарита РАЧЕНОВА стала 60-тысячным участником программы софинансирования пенсий в Приморье.

Оператор 1 класса отделения связи № 105 г. Владивостока Маргарита РАЧЕНОВА стала 60-тысячным участником программы софинансирования пенсий в Приморье. За три года жители края уже перечислили на свои лицевые пенсионные счета более 176 млн рублей.

В торжественной обстановке управляющий Отделением ПФР Александр МАСЛОВЕЦ вручил Маргарите Раченовой сертификат, подтверждающий, что она является 60-тысячным участником Программы государственного софинансирования пенсии в Приморском крае.

А руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса БЕЛОВА – квитанцию о перечисленном первом годовом взносе в размере 12 тыс. рублей на индивидуальный лицевой счет победительницы.

#Новости#Приморье#Общество
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