Есть 60-тысячный участник программы софинансирования пенсий в Приморье

Оператор 1 класса отделения связи № 105 г. Владивостока Маргарита РАЧЕНОВА стала 60-тысячным участником программы софинансирования пенсий в Приморье. За три года жители края уже перечислили на свои лицевые пенсионные счета более 176 млн рублей.
В торжественной обстановке управляющий Отделением ПФР Александр МАСЛОВЕЦ вручил Маргарите Раченовой сертификат, подтверждающий, что она является 60-тысячным участником Программы государственного софинансирования пенсии в Приморском крае.
А руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса БЕЛОВА – квитанцию о перечисленном первом годовом взносе в размере 12 тыс. рублей на индивидуальный лицевой счет победительницы.