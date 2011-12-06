Федеральные компании осваивают рынок торговли во Владивостоке

Для многих крупных торговых компаний Владивосток как зона присутствия не представляет интереса. Корень проблемы – отсутствие качественной коммерческой недвижимости и соответствующей инфраструктуры. Однако вскоре ситуация может кардинально измениться. Как стало известно корр. «ЗР», несколько крупных торговых игроков, в т.ч. федеральных, в ближайшие месяцы придут на рынок краевой столицы. Их появление связано с открытием многофункционального комплекса, который включает в себя два бизнес-центра и торгово-развлекательный центр.
О новом многофункциональном комплексе (МФК) в Первомайском районе в последние недели говорится много и часто. Что неудивительно. Во-первых, предстоящее открытие беспрецедентного торгово-развлекательного комплекса «Черемушки», входящего в состав МФК, уже само по себе событие. Насчитывая 5 этажей, ТРЦ станет самой крупной торговой площадкой города. Более того, оснащение современным техническим и инженерным оборудованием, а также наличие вместительных надземной и подземной парковок сделают «Черемушки», пожалуй, самым комфортным центром для горожан. Во-вторых, транспортная доступность МФК позволит вывести его на одно из лидирующих мест на рынке коммерческой недвижимости – меньше года осталось до сдачи в эксплуатацию моста через бухту Золотой Рог, выезд с которого расположен в 300 м от комплекса.
Приведенные выше аргументы не остались без внимания крупных региональных и федеральных торговых сетей. Поэтому ведущие ретейлеры и выбрали ТРЦ «Черемушки» своей стартовой площадкой во Владивостоке.
Речь идет о таких игроках, как продуктовый супермаркет сети «Самбери» - крупнейшая региональная сеть гипермаркетов на Дальнем Востоке. Сегодня под брендом «Самбери» работают 7 гипермаркетов в Хабаровске, в которых представлен максимально широкий ассортимент качественных товаров по доступным ценам. В планах компании - дальнейшее расширение сети в регионе, в частности, открытие магазинов в Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане в 2012 году; супермаркет детских товаров сети «Детландия» - универсальные магазины детских товаров с широчайшим ассортиментом, сочетающим доступные цены и качество. Сеть «Детландия» несколько лет удерживает лидирующие позиции в Артеме и Уссурийске; одежные универмаги, известные по всей России, но до недавнего момента не дошедшие до Владивостока.
Наряду с новыми для Приморской столицы игроками в «Черемушках» открывается магазин сети «Домотехника», одной из крупнейших сетей бытовой и цифровой техники.
По словам коммерческого директора сети магазинов «Домотехника», при планировании открытия магазина в «Черемушках» специалисты компании учитывали перспективы развития Первомайского района, который становится важной точкой экономического развития Владивостока. «Мы рады тому, что можем обеспечить доступ к качественной технике и современному уровню обслуживания и сервиса для жителей столь важного и многочисленного района города», - отмечает Олег КОСЕНКО, коммерческий директор сети магазинов «Домотехника».
Поскольку основная идея «Черемушек» в том, чтобы сосредоточить в одном месте товары и услуги для всех членов семьи по доступным ценам, важно отметить, что к будущим арендаторам предъявляются довольно жесткие требования. «Качество и доступность – главные критерии при отборе арендаторов, - сообщили в ООО «Меридиан Девелопмент». – Ну и, разумеется, репутация компании. Приоритет получат только хорошо зарекомендовавшие себя на рынке игроки».
Если портрет арендатора торговой площади в «Черемушках» в целом понятен, то вот какой предстанет зона отдыха и развлечений на 5-м этаже ТРЦ, руководство пока держит в секрете. Единственное, что стало известно корр. «ЗР», сейчас ведутся переговоры с федеральными развлекательными сетями. А это значит, что в «Черемушках» может появиться такая зона отдыха, какой не сможет похвастаться ни один развлекательный центр Владивостока.
В современном темпе жизни, в условиях вечной нехватки времени, крайне важно, чтобы в любой день недели в одном месте можно было найти все необходимое: на 1-м этаже купить продукты, на 2-м и 3-м одежду, обувь и аксессуары, на 4-м бытовую технику и товары для детей, а на 5-м провести деловые переговоры в ресторане или просто отдохнуть и развлечься. А для жителей Первомайского района самое приятное, что для осуществления все этих задач больше не нужно простаивать в пробках по дороге в центр города.
ООО «Меридиан Девелопмент», +7 (423) 252-97-90, 252-97-60 http://meridian-dv.ru/ Реклама. Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".