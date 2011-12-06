Федеральные компании осваивают рынок торговли во Владивостоке

В современном темпе жизни, в условиях вечной нехватки времени, крайне важно, чтобы в любой день недели в одном месте можно было найти все необходимое: на 1-м этаже купить продукты, на 2-м и 3-м одежду, обувь и аксессуары, на 4-м бытовую технику и товары для детей, а на 5-м провести деловые переговоры в ресторане или просто отдохнуть и развлечься. А для жителей Первомайского района самое приятное, что для осуществления все этих задач больше не нужно простаивать в пробках по дороге в центр города.