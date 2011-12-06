Гарантийный фонд Приморского края поручился на 411 млн рублей

1 декабря исполнилось 2 года с момента образования Гарантийного фонда Приморского края. Фонд создан в соответствии с распоряжением губернатора края Сергея ДАРЬКИНА.
Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, сегодня партнерами фонда являются 23 банка, общая капитализация - 386,1 млн рублей.
По состоянию на 1 декабря фонд предоставил 191 поручительство на сумму 411 млн рублей. Из них 49% - это поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств). Такие меры позволили малому бизнесу получить кредиты в банках-партнерах на сумму 852 млн рублей.