zr.media
ГлавноеВсе новости

Гарантийный фонд Приморского края поручился на 411 млн рублей

6 декабря 2011, 21:00
1 декабря исполнилось 2 года с момента образования Гарантийного фонда Приморского края.

1 декабря исполнилось 2 года с момента образования Гарантийного фонда Приморского края. Фонд создан в соответствии с распоряжением губернатора края Сергея ДАРЬКИНА.

Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, сегодня партнерами фонда являются 23 банка, общая капитализация - 386,1 млн рублей.

По состоянию на 1 декабря фонд предоставил 191 поручительство на сумму 411 млн рублей. Из них 49% - это поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств). Такие меры позволили малому бизнесу получить кредиты в банках-партнерах на сумму 852 млн рублей.

#Новости#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56